Absolute Squad BJJ é um dos destaques da LMJJ na temporada 2024 (Foto: Reprodução)

Publicado 18/09/2024 07:00 | Atualizado 18/09/2024 14:39

Chegou a reta final para a quinta etapa - de seis - do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024, marcada para os dias 21 e 22 de setembro, em Muriaé, Minas Gerais, e repleta de expectativa.



Organizado pela LMJJ, o evento terá peso 1.5 no ranking, além de quase R$ 7.000,00 em premiações, Festival Kids, superlutas e diversas outras atrações. Entre as equipes, uma que promete "fazer barulho" é a Absolute Squad BJJ.

Terceiro colocado geral na última etapa, o time espera fazer ainda melhor em Muriaé e contará com a liderança do faixa-preta Gilberto Lopes, responsável pela forte filial de Manhuaçu-MG, para confirmar o resultado."Estamos entre as cinco primeiras equipes do ranking da LMJJ e nosso objetivo é repetir o feito da etapa de Manhuaçu, quando ficamos em primeiro. Para a competição em Muriaé vamos com 65 atletas e um time feminino preparado. A nossa preparação está totalmente voltada para este evento, com treinos específicos para o formato da competição", analisou Gilberto, que prosseguiu:"A LMJJ é pra mim uma das melhores organizações de Jiu-Jitsu do país hoje. Sempre priorizei os estaduais do Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas desde as primeiras participações no Campeonato Mineiro, em 2023, já projetamos a Liga como prioridade para a Absolute Squad BJJ. Outro ponto forte é a arbitragem, com destaque para o Max Leonardo, diretor de arbitragem", encerrou.Ao fim da temporada, vale lembrar, serão premiados, através do ranking, atletas com passagens para o Mundial da IBJJF e o Pan Kids, ambos em 2025, nos Estados Unidos. Antes, porém, a LMJJ realizará a sexta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu nos dias 16 e 17 de novembro, em Juiz de Fora.