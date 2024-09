CT Thomaz Abreu quer manter boa fase na LMJJ - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/09/2024 09:00

Um dos grandes destaques do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2024 da LMJJ, o CT Thomaz Abreu segue firme em busca de títulos - entre eles por equipes - e, por isso, estará presente com força total na quinta e penúltima etapa da temporada.

Marcado para os dias 21 e 22 de setembro, em Muriaé, Minas Gerais, o evento terá peso 1.5 no ranking e diversas outras atrações. E Wigmam Albuquerque Carvalho, líder do time, projetou:"Vamos com 58 atletas e em busca do primeiro lugar por equipes. Fizemos uma vaquinha para pagar um ônibus de 50 lugares, a Prefeitura de Lima Duarte disponibilizou uma van para os alunos de lá e enchemos outra van com os que ficaram de fora. Além disso, teremos quatro carros com alunos que preferiram ir por conta própria", disse o faixa-preta.Na última etapa, em agosto, o CT Thomaz Abreu ficou no segundo lugar geral por equipes. Mas com o apoio dos alunos - e amigos - Eduardo, Kanote e Magno, Wigmam espera ver o time no topo do pódio em Muriaé."Temos tido bons resultados nas últimas etapas e queremos repetir o feito. Na primeira e segunda etapas não fomos bem, mas ficamos em segundo na terceira e na quarta. Estamos em quarto por equipes na temporada e miramos o primeiro lugar", projetou Wigmam, antes de encerrar sobre o trabalho da LMJJ:"Pra mim o principal ponto positivo da Liga é a valorização das crianças. Junto a isso, eles vieram para suprir uma falta de eventos na Zona da Mata e superar outras entidades, dando chances dos atletas e equipes mostrarem o seu trabalho".Ao fim da temporada, vale lembrar, serão premiados, através do ranking, atletas com passagens para o Mundial da IBJJF e o Pan Kids, ambos em 2025, nos Estados Unidos. Antes, porém, a LMJJ realizará a sexta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu nos dias 16 e 17 de novembro, em Juiz de Fora.