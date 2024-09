Duelo entre Tyson e Jake Paul está programado para novembro - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/09/2024 09:15

Desde que foi anunciada, a luta de Boxe entre Mike Tyson e Jake Paul vem gerando grande polêmica e dividindo opiniões entre os fãs de artes marciais, principalmente pela grande diferença de idade entre os atletas. Enquanto Tyson tem 58 anos de idade, Jake tem apenas 27, ou seja, uma diferença de 31 anos. Em meio a isso, uma nova polêmica surgiu nos últimos dias.



Com luta marcada contra Jake Paul para o dia 15 de novembro, em Arlington, no Texas (EUA), Mike Tyson preocupou os fãs ao revelar que vem sentindo dificuldades para se locomover, dando a entender que seu corpo vem sofrendo com a dura rotina de treinos diários. De acordo com o site "USA Today", a declaração foi dada durante o evento de MMA Cage Wars 67, realizado na última sexta-feira (13). Ao afirmar que treina de três a quatro vezes por dia, o "Iron Mike" comentou sobre suas dificuldades para andar, mas ressaltou que está apto e em boas condições para lutar contra Jake Paul.