Endrick marcou pelo Real Madrid em sua estreia na Liga dos Campeões, contra o StuttgartPierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 20/09/2024 11:12

Endrick disputou apenas 20 minutos em partidas oficiais pelo pelo Real Madrid e ainda busca espaço num ataque que conta com Rodrygo, Mbappé, Vini Jr e Bellingham. Mesmo assim, Carlo Ancelotti vê o jovem jogador de 18 anos começando como titular do time em breve.

O técnico italiano não poupou elogios a Endrick e prevê um futuro com muito mais oportunidades. Mas, por enquanto, o espaço como titular virá no momento em que houver um rodízio no ataque, para poupar jogadores do desgaste físico.



"Ele será titular em um dos próximos jogos. É o seu futuro: vai ser titular do Real Madrid em muitas partidas. Pela qualidade que tem, isso é bastante óbvio. É um garoto muito humilde, que fala muito pouco e trabalha muito. Gosto muito disso", disse Ancelotti nesta sexta-feira (20).



Endrick já balançou redes duas vezes, em estreias: na primeira partida oficial pelo Real Madrid, ao marcar o terceiro gol no 3 a 0 sobre o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol; E na primeira vez na Liga dos Campeões, ao fechar o placar de 3 a 1 sobre o Stuttgart.



O atacante volta a ficar no banco de reservas na partida de sábado (21) contra o Espanyol, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.