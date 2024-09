Endrick mostrou estrela na vitória do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 17/09/2024 20:34

O brasileiro tem 18 anos e 58 dias. O antigo recorde pertencia a Raúl, que marcou quando tinha 18 anos e 113 dias, em 1995.

"Muito feliz, agradeço muito a Deus por essa noite incrível. Vai ficar marcada para sempre", disse Endrick, à TNT Sports.

O lance aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Endrick puxou contra-ataque pelo meio e tinha opções de passe, mas decidiu finalizar e ainda contou com uma falha do goleiro para balançar as redes.

"Vou ajudar minha equipe de algum jeito, dando passes, assistência ou marcando. Na primeira, eu pude dar um passe para o Vinícius. Infelizmente, ele não fez o gol, mas na segunda eu tive oportunidade de finalizar e finalizei. Agradeço muito a Deus. O importante é sempre ajudar a equipe", afirmou o atacante.

Endrick chegou ao Real Madrid em julho, quando completou 18 anos. Desde então, disputou cinco partidas oficiais e fez dois gols.

"Estou bem tranquilo, muito feliz, porque todo o grupo me acolheu muito bem. Não só o grupo, como também toda a comissão, todo o staff. Isso é muito bom. Claro que tenho pouco tempo no (Real) Madrid, mas estou muito feliz. Estou trabalhando bastante e sempre irei trabalhar para ajudar o Madrid", destacou o jogador.