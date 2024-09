Harry Kane anotou quatro gols em jogo pela Liga dos Campeões - AFP

Publicado 17/09/2024 18:50 | Atualizado 17/09/2024 18:52

Alemanha - O Bayern não poderia ter uma estreia mais avassaladora na Liga dos Campeões. O time alemão fez 9 a 2 no Dínamo de Zagreb com um show de Harry Kane em Munique. O centroavante inglês marcou quatro vezes (três em cobrança de pênalti) e deixou o campo como destaque.

E o triunfo começou justamente com um gol dele. Pavlovic sofreu penalidade e o camisa 9 bateu com categoria para fazer 1 a 0 aos 19 minutos. O segundo gol foi uma pintura. Gnabry jogou a bola na área e Pavlovic só escorou com o peito para Raphaël Guerreiro bater de primeira aos 33. E o triunfo começou justamente com um gol dele. Pavlovic sofreu penalidade e o camisa 9 bateu com categoria para fazer 1 a 0 aos 19 minutos. O segundo gol foi uma pintura. Gnabry jogou a bola na área e Pavlovic só escorou com o peito para Raphaël Guerreiro bater de primeira aos 33.

Acuado, o Dínamo Zagreb continuou sendo envolvido e levou o terceiro em questão de minutos. Em um escanteio curto, Kimmich recebeu de Musiala pela esquerda e cruzou na cabeça de Olise: 3 a 0. Acuado, o Dínamo Zagreb continuou sendo envolvido e levou o terceiro em questão de minutos. Em um escanteio curto, Kimmich recebeu de Musiala pela esquerda e cruzou na cabeça de Olise: 3 a 0.

No segundo tempo, o time croata se aproveitou de um apagão dos alemães e fez dois gols em dois minutos com Petrovic e Ojiwara. Mas a esperada reação parou por aí.



A estrela de Harry Kane voltou a brilhar e o Bayern retomou o gosto por balançar as redes adversárias. Oportunista, o inglês pegou sobra na área e chutou para fazer 4 a 2. O Bayern apertou o ritmo e Olise fez o quinto. O time alemão ainda teve mais dois pênaltis a seu favor que o centroavante inglês converteu aumentando a goleada para 7 a 2. Sané marcou o oitavo e Goretzka fechou a partida em 9 a 2.