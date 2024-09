Montiel foi o autor do gol do título da Copa do Mundo de 2022, no Catar, para a Argentina - Divulgação

Publicado 17/09/2024 18:19

Argentina - Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o lateral Gonzalo Montiel segue respondendo ao processo movido contra ele por assédio sexual. Nesta terça-feira (17), o jogador foi submetido à uma perícia psicológica na Procuradoria N°2 do distrito de La Matanza, em Buenos Aires.

Montiel deixou o local encapuzado e não falou com a imprensa. No entanto, seus advogados afirmaram que “foram apresentadas provas conclusivas ao processo que expõem a alienação de Montiel em relação aos fatos de que é acusado”.

Segundo o "Olé", maior jornal esportivo da Argentina, o atleta ainda não poderá voltar para a Europa. Ele deve ter que se apresentar novamente à Justiça em breve.



Acusação

Montiel é acusado por uma mulher de “abuso sexual com acesso carnal, agravado pela participação de duas ou mais pessoas". O caso teria acontecido em 1º de janeiro de 2019, quando o atleta comemorava seu aniversário.

Uma jovem, que estava na comemoração, afirma que Montiel foi a última pessoa que ela viu antes de desmaiar. No dia seguinte, ela acordou "deitada na entrada da casa (da família Montiel) com hematomas, coberta de lama, com todas as roupas fora do lugar e com a irmã de Gonzalo gritando 'não mexa com meu irmão, não diga o nome dele, porque eu vou te matar'", segundo o jornalista Gustavo Grabia.



Em seu depoimento, o jogador admitiu que teve relação sexual com a mulher, mas afirmou que ela aconteceu de forma consensual. Segundo ele, a acusação se refere a um de seus amigos, Acosta Alexis.

"Minha mãe e meus amigos começaram a me contar que C. estava gritando com raiva e dizendo que era tudo minha culpa porque eu não tinha cuidado dela. Eu não entendi o que ela quis dizer. Eles me disseram que Alexis a havia levado para casa e que eles haviam estado no carro do meu pai que estava estacionado dentro de casa", disse Montiel.