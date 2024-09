Marcos Leonardo foi contratado por aproximadamente R$ 250 milhões - Fayez Nureldine / AFP

Marcos Leonardo foi contratado por aproximadamente R$ 250 milhõesFayez Nureldine / AFP

Publicado 17/09/2024 16:37

Arábia Saudita - Recém-contratado, Marcos Leonardo balançou a rede pela primeira vez com a camisa do Al-Hilal nesta terça-feira (17). O brasileiro foi o responsável por marcar o terceiro gol do time comandado pelo técnico Jorge Jesus na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Rayyan, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Leia mais: Técnico do Manchester United explica pouca minutagem de Antony

O camisa 11 recebeu cruzamento rasteiro do lateral-direito João Cancelo e empurrou para dentro na saída do goleiro adversário.

Publicado por @centralarabao Ver no Threads

Depois da saída de Michael para o Flamengo , o clube saudita buscava um novo atacante e investiu pesado no garoto de 21 anos. A negociação, segundo a imprensa portuguesa, girou aproximadamente em R$ 250 milhões.

Com Marcos Leonardo, o Al-Hilal enfrentará o Al-Shorta, do Iraque, no dia 1º de outubro, às 15h (de Brasília), na próxima rodada da Liga dos Campeões da Ásia.