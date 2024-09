Paulo Victor - goleiro do Al-Ettifaq - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 15:30

O goleiro Paulo Victor foi apresentado como nova contratação do Al-Rayyan, do Catar, na última sexta-feira (13). O atleta, ex- Flamengo , fechou contrato com o clube catari por um ano e disse estar feliz com o novo desafio:

"Estou muito feliz com essa nova oportunidade e com o projeto que o Al-Rayyan apresentou. Venho para dar o meu melhor, ajudar a equipe a conquistar grandes resultados e manter a solidez defensiva que eles já possuem. A torcida, comissão técnica e diretoria podem esperar muita dedicação e vontade de vencer."

Revelado pelo Flamengo, Paulo Victor, de 37 anos, atuou no Rubro-Negro de 2006 a 2017. Posteriormente, o goleiro defendeu o Grêmio por quatro temporadas. Desde 2021, o veterano está fora do Brasil. Ele passou pelo Marítimo, de Portugal, e pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita.

O arqueiro estreou nesta tarde na Liga dos Campeões da Ásia e fez boas defesas contra o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus. A equipe dirigida pelo ex-treinador do Flamengo saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 1 no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar.