Troféu do Brasileirão de AspirantesLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/09/2024 15:10

Rio - Após ser excluído do calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2024, o Brasileirão de Aspirantes voltará a ser disputado neste mês de setembro. A competição terá início no próximo dia 25, com jogo de abertura entre Botafogo e Vasco, às 10h, no Estádio Nilton Santos.

A edição deste ano contará com 16 equipes divididas em dois grupos: Botafogo, Fluminense, Vasco, Alético-MG, CRB, Fortaleza, Sport e Vitória estão no Grupo A, que tem a primeira rodada destrinchada pela CBF:

GRUPO A



25/9

Botafogo x Vasco - 10h - Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense x CRB-AL - 15h - Marcelo Vieira, Duque de Caxias (RJ)

Atlético-MG x Vitória - 16h - SESC Venda Nova, Belo Horizonte (MG)



26/9

Fortaleza x Sport - 16h - Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

GRUPO B

25/9

Juventude x Vila Nova-GO - 15h - Homero Soldatelli, Flores da Cunha (RS)

Cuiabá x Santos - 16h - CT Manoel Dresh, Cuiabá (MT)

26/9

Criciúma x Mirassol-SP - 15h30 - Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Red Bull Bragantino x Goiás - 18h - Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)