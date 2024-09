Neymar segue com trabalhos físicos no processo de recuperação de grave lesão no joelho esquerdo - Reprodução de Instagram

Neymar segue com trabalhos físicos no processo de recuperação de grave lesão no joelho esquerdoReprodução de Instagram

Publicado 17/09/2024 14:50 | Atualizado 17/09/2024 15:13

Rio - Ex-narrador do Grupo Globo, Milton Leite afirmou que Neymar é um jogador "superestimado". Em entrevista ao podcast "Boppismo", o jornalista, que deixou a emissora carioca em agosto após 19 anos de casa, argumentou que o camisa 10 nunca atingiu o nível se futebol que se esperava dele.

"Acho que o Neymar é superestimado, nunca foi o craque que o mundo achava que ele seria. Eu tive o privilégio de acompanhar o seu surgimento de perto, fiz o título da Copa do Brasil e da Libertadores do Santos, aquele Neymar nunca foi o que se imaginava que ele seria na Europa. Teve até uma temporada muito boa na Barcelona, chegou a ser artilheiro da Champions, mas não passou disso. Sempre foi um coadjuvante do Messi naquele time", declarou Milton.

O narrador também afirmou que não coloca Neymar na prateleira de grandes craques do futebol brasileiro, como Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e outros.

"Nem a pau. Sou da opinião de que fizer os 30 melhores da história do futebol brasileiro, não pega. Pensar em Garrincha, Pepe... a lista é longa. Na Copa de 70, ele não seria nem banco. Acho ele ótimo jogador, talvez o último craque da geração mais recente, mas está a anos luz dessas gerações", disse.

Neymar ainda se recupera da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em outubro do ano passado. O craque já está em reta final de recuperação, mas o Al-Hilal, da Arábia Saudita, projeta o retorno dentro de dois meses. Portanto, o camisa 10 não teria condições para ficar à disposição nos compromissos de outubro e dezembro.