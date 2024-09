Neymar se recupera de lesão - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 16/09/2024 17:42

Rio - Reforço do Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé, de 25 anos, não teve o começo dos sonhos no clube espanhol. Com isso, algumas turbulências já estão ocorrendo no atual campeão europeu. Em meio a essa situação, a imprensa europeia repercutiu nesta segunda-feira uma suposta declaração de Neymar para os brasileiros do Real.

De acordo com Cyril Hanouna, apresentador na rádio francesa "Europe 1", o ex-jogador do PSG teria falado para Vini Jr., Eder Militão, Rodrygo e Endrick que atuar ao lado de Mbappé não é uma das melhores experiências. "Era catastrófico, o inferno", teria dito o atacante do Al-Hilal.



Neymar e Mbappé atuaram juntos no PSG por seis anos e tiveram atritos dividindo os holofotes do clube parisiense. Fizeram 136 jogos juntos, conquistaram mais de dez títulos e somaram 54 participações em gols.



Mbappé foi para o Real Madrid nesta temporada, encerrando uma "novela" que perdurou nas últimas janelas de transferências. O atacante francês fechou contrato por cinco anos, após encerrar seu vínculo com o PSG.