Ensaio de Aimèe Alvarez Reprodução / Twitter

Publicado 16/09/2024 19:20

Rio - A modelo mexicana, Aimée Alvarez, que é musa do América comemorou a goleada da sua equipe do coração sobre o Chivas Guadalajara por 7 a 0 pela Liga Feminina de Futebol do país. A beldade compareceu ao Estádio Azul, na Cidade do México, e publico stories para comemorar.

Aimée, que também tem uma conta no OnlyFans, anunciou uma promoção de 15% de desconto para seus seguidores em homenagem a Independência do seu país comemorada no último domingo, dia 16 de setembro.

Aimée Alvarez ficou conhecida no México ao fazer parte de uma festa da seleção mexicana antes da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.