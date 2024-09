Estêvão em ação contra o Vasco da Gama, o atacante deu duas assistências durante partida válida pela oitava rodada do Brasileirão - CESAR GRECO

Publicado 16/09/2024 18:11 | Atualizado 16/09/2024 18:16

Inglaterra- O Chelsea está observando o desempenho do jovem atacante brasileiro, Estêvão, de 17 anos. A joia do Palmeiras faz uma temporada recheada de boas atuações, gols e assistências, exaltada por Enzo Maresca, técnico de sua futura equipe.



“Estamos acompanhando [o Estêvão]. Ele está tendo um desempenho fantástico, mas infelizmente está tendo esse desempenho lá e não aqui. Vamos esperar até o próximo verão, quando ele chegar aqui, mas estamos muito contentes com a forma que ele está fazendo as coisas.”

Enzo Maresca, em entrevista coletiva



Estêvão foi vendido para o Chelsea por uma bagatela de 61,5 milhões de euros. Apesar de já ter sido vendido, ele só pode se juntar a equipe londrina quando completar 18 anos. Ou seja, a partir de abril de 2025.



Destaque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e convocado para a Seleção, o camisa 41 tem nove gols e sete assistências em 22 jogos. Estêvão volta a campo no domingo (22), pelo Palmeiras, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Vasco no estádio Mané Garrincha.



Veja a lista de gols e assistências de Estêvão pelo Palmeiras, no Brasileirão

•Cuiabá 0 x 2 Palmeiras - (Gol)

•Palmeiras 2 x 0 Vasco - (Assistência X2)

•Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras - (Gol)

•Palmeiras 3 x 1 Juventude - (Gol)

•Grêmio 2 x 2 Palmeiras - (Gol)

•Palmeiras 2 x 0 Bahia – (Gol e Assistência)

•Palmeiras 3 x 1 Atlético-GO (Assistência)

•Palmeiras 2 x 1 São Paulo – (Assistência)

•Palmeiras x Cuiabá – (Gol x2, Assistência x2)

•Athletico 0 x 2 Palmeiras – (Gol)

•Palmeiras 5 x 0 Criciúma – (Gol)