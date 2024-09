Troféu da Liga dos Campeões sairá para clube que vencer formato inédito da competição - Divulgação / Uefa

Publicado 16/09/2024 16:22

A nova Liga dos Campeões, com a fase de pontos corridos, começa na terça-feira (17). Os destaques são as estreias de Real Madrid e Liverpool.



O clube espanhol, atual campeão, joga em casa contra o Stuttgart, da Alemanha. Já o inglês vai à Itália encarar o Milan.



Outro destaque é o Bayern de Munique, que joga na Alemanha contra o Dínamo de Zagred. E a Juventus encara o PSG em casa.



Com mais clubes (agora são 36 e não mais 32), a nova Liga dos Campeões manterá jogos às terças e quartas, mas a primeira rodada foi dividida em três dias com seis jogos, incluindo a quinta-feira (19).



Jogos de terça, horários e onde assistir



Juverntus x PSG - 13h45 (TNT e Max)

Young Boys x Aston Villa -13h45 (Space e Max)



Real Madrid x Stuttgart - 16h (Max, TNT e SBT)

Bayern de Munique x Dínamo Zagreb - 16h (Space e Max)

Milan x Liverpool - 16h (Max)

Sporting x Lille - 16h (Max)





O novo regulamento da Liga dos Campeões

cada clube enfrenta oito adversários



Além disso, a definição dos classificados para as oitavas de final será por pontos corridos, como uma liga. Com o novo formato, conhecido como fase da liga, definidos por sorteio . Ou seja, o número de jogos subiu de seis nos grupos para oito na classificatória.Além disso, a, como uma liga.

Ao término da fase de liga, quem terminar entre primeiro e oitavo estará garantido nas oitavas de final. Os times da nona à 24ª posição disputarão playoffs, com jogos de ida e volta, valendo oito vagas para as oitavas. Do 25º lugar para baixo serão eliminados da Liga dos Campeões.



O regulamento até a semifinal é o mesmo das edições anteriores, com jogos de ida e volta e sem gol qualificado. Se houver empate no confronto, prorrogação e pênaltis, se necessário.



A final da Liga dos Campeões será na Allianz Arena, estádio do Bayern, em Munique, na Alemanha, no dia 31 de maio de 2025.