Ronaldo, ao lado de Lima, marcou o gol de empate do Juventude contra o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Ronaldo, ao lado de Lima, marcou o gol de empate do Juventude contra o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 16/09/2024 19:22 | Atualizado 16/09/2024 19:23

Rio - Os grandes do Rio de Janeiro não tiveram vida fácil contra o Juventude em Caxias do Sul. Com a derrota do Fluminense no último domingo (15) , nenhum dos quatro conseguiu derrotar o time gaúcho no Estádio Alfredo Jaconi nesta edição do Brasileirão.

A primeira vítima foi o Vasco. Em junho, pela nona rodada do torneio, os gaúchos superaram o Cruz-Maltino por 2 a 0. O resultado, inclusive, culminou na demissão de Álvaro Pacheco do comando do clube. O português ficou por quatro jogos, colecionando três derrotas, incluindo uma goleada histórica de 6 a 1 sofrida contra o Flamengo, e um empate.



Uma semana após o triunfo sobre o Gigante da Colina, o Flamengo foi a Caxias do Sul, mas não conseguiu sair com os três pontos. A equipe de Tite perdeu de virada, com um gol marcado nos minutos finais da partida, por 2 a 1.

Já em agosto, foi a vez do líder Botafogo sofrer o revés. O time gaúcho chegou a abrir 3 a 0 sobre os comandados de Artur Jorge, que até tentou ensaiar uma reação, diminuindo o placar para 3 a 2, mas sem sucesso.

Há também outra vitória sobre o Fluminense no estádio, mas pelas oitavas da Copa do Brasil. O contexto da partida foi semelhante a do Brasileirão, com o Tricolor abrindo o placar no primeiro tempo e levando uma virada relâmpago na etapa final.