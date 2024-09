Vini Jr deixou sua marca na final contra o Borussia Dortmund - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 17:08

Vini Jr recebeu nesta segunda (16) o prêmio de melhor jogador da última edição da Liga dos Campeões, que terminou com o Real Madrid campeão sobre o Borussia Dortmund. O título da competição continental foi o segundo do brasileiro pelo clube espanhol - o primeiro foi em 2022, contra o Liverpool -. Ele deixou sua marca em ambas as decisões.

Com dois belos troféus em mãos, o brasileiro citou a escolha como o melhor da Liga dos Campeões e dividiu as honras com o grupo merengue. "Trabalho e personalidade te levam a lugares altos. Obrigado a todo os meus colegas por isso. Amo vocês", legendou Vini Jr.



O camisa 7 foi eleito o craque da competição uma semana após a decisão. Foram seis gols e cinco assistências em 10 jogos. O desempenho de Vini Jr na campanha do 15º título de Champions do Real Madrid, inclusive, o credenciou de fato como um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro. O atacante é o único brasileiro entre os 30 finalistas da premiação