Sede do STJD - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 16/09/2024 22:42

Rio - Nesta segunda-feira (16), a Procuradoria Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Paulo César Zanovelli. Ele é o árbitro que apitou a vitória do Fluminense sobre o São Paulo por 2 a 0 , no dia 1º de setembro, pelo Brasileirão. O jogo gerou polêmica por causa do primeiro gol do Flu.

A denúncia é com base no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "deixar de observar as regras da modalidade". A pena é suspensão de 15 a 120 dias. Se houver reincidência, a suspensão passa a ser de 60 a 240, com multa de R$ 100 a R$ 1 mil.

Um trecho do artigo ainda diz que "a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado". A informação da denúncia foi dada primeiro pela "ESPN".

O caso

O São Paulo acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias, que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos.

No entanto, Thiago Silva pensou que infração tivesse sido assinalada, ajeitou a bola com a mão e cobrou o que seria a falta. Logo depois, o Flu balaçnou as redes. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

VAR





Em análise divulgada no dia 6 de setembro , Paulo Cesar Zanovelli é questionado pela equipe que está na cabine do VAR e diz que viu a falta de Calleri, mas que optou por dar vantagem: "Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago Santos. Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense".

Na sequência, um dos auxiliares fala para o árbitro que Thiago Silva, por entender que tinha sido marcada a falta, coloca a mão na bola para reiniciar a partida. A partir disso, o VAR sugere que o árbitro veja o lance no vídeo.

Enquanto assiste, Paulo Cesar Zanovelli reforça que viu a falta de Calleri. Quando Thiago Silva coloca a mão na bola, porém, ele se contradiz.

"Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?", diz, antes de sair do monitor.