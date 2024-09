Lamine Yamal - AFP

Publicado 16/09/2024 13:51

Rio - Destaque do título da Espanha na Eurocopa e um dos destaques do futebol europeu no começo da atual temporada, o atacante Lamine Yamal, de 17 anoss, deverá receber um novo contrato do Barcelona. As informações são do jornal espanhol "Marca".

O clube catalão temendo assédio de outras equipes deverá oferecer um "salário de craque" para o jovem e ampliar seu vínculo até junho de 2030. Atualmente, Yamal recebe algo em torno de 1,67 milhão de euros (cerca de R$ 10,3 milhões) por ano, algo considerado baixo para os padrões europeus.

No entanto, para poder renovar um contrato tão longo com o jovem, o Barcelona precisa esperar Yamal completar 18 anos. A legislação europeia não permite contrato de duração maior com menores de idade. Atualmente, a cláusula de rescisão do jovem é de 1 bilhão de euros (algo em torno de R$ 6,19 bilhões).

Na atual temporada, Lamine Yamal entrou em campo em cinco partidas, anotando três gols e dando quatro assistências pelo Barcelona. O clube espanhol é líder da La Liga com 100% de aproveitamento até agora.