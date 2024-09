Veronica Almiron é torcedora do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 12:40 | Atualizado 16/09/2024 12:46

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, tirou o fôlego dos seus fãs no Instagram. Ela publicou um vídeo em que aparece vestindo somente a parte de baixo do biquíni, realizando um topless em frente a uma piscina.

Veronica Almiron é modelo nascida no Paraguai. Torcedora do Cerro Porteño, clube que disputou a Libertadores e esteve no grupo do Fluminense, ela tem mais de 216 mil seguidores no Instagram.