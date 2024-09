As quatro medalhas olímpicas do remador australiano Drew Ginn estão desaparecidas - Divulgação

As quatro medalhas olímpicas do remador australiano Drew Ginn estão desaparecidasDivulgação

Publicado 16/09/2024 12:01

O ex-atleta australiano Drew Ginn vive um drama desde o início do mês. Um ladrão furtou as quatro medalhas olímpicas que conquistou no remo. O suspeito já está preso, mas as peças seguem desaparecidas.



A polícia australiana pediu a ajuda dos cidadãos para encontrá-las. Para isso, divulgou uma imagem das quatro medalhas, três ouros, conquistados em Atlanta-1996, Atenas-2004 e Pequim-2008, e uma prata, em Londres-2012.



"É um pedaço de metal, mas, para mim, é uma sensação terrível pensar e imaginar que as medalhas podem não estar na minha família. Gosto da ideia de que essas medalhas são para a Austrália. Elas são muito valiosas para a família e amigos, mas não podem ser seguradas. Espero que o bom senso prevaleça. Sei que outras medalhas foram devolvidas no passado, então esperamos que isso aconteça neste caso", afirmou o remador.



As quatro medalhas estavam no porta-malas do carro de Ginn, que participava de um evento na cidade de Melbourne. O veículo estava estacionado quando foi arrombado pelo ladrão, em 6 de setembro.



Outros objetos também foram furtados, como uma câmera, fones de ouvido e uma roupa de mergulho, de acordo com a imprensa local.