Vini Jr pediu silêncio à torcida do Real Sociedad ao marcar um dos gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0 - Ander Gillenea / AFP

Vini Jr pediu silêncio à torcida do Real Sociedad ao marcar um dos gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0Ander Gillenea / AFP

Publicado 16/09/2024 09:28

"É uma reação a uma ação muito feia. Acontece frequentemente com ele, insultos desde o começo do jogo e creio que ninguém consegue aguentar, nem eu. Ele botar mão na boca é bastante normal por tudo que está passando. O que aconteceu com Vini nesses últimos anos é algo que não se pode aguentar", afirmou Ancelotti.



O treinador italiano, aliás, pediu uma mudança de foco nas reações de Vini Jr para os ataques que ele sofre durante as partidas do Real Madrid fora de casa, na Espanha.



"Posso entender uma vaia ao adversário, mas um insulto quem pode aguentar? Não é normal. Tem que fixar-se menos na figura desse jovem e mais no que acontece nos estádios. Fazem isso com Vinicius porque ele é um perigo a nível esportivo e tentam tirá-lo da partida", avaliou.



Jogo do Real Madrid na Liga dos Campeões



O Real Madrid volta a campo na terça-feira (17), na estreia da Liga dos Campeões de 2024/25. Com Vini Jr, o clube enfrenta em casa o Stuttgart, da Alemanha, às 16h (de Brasília).