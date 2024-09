Vibração de Philippe Coutinho, do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 16/09/2024 08:30 | Atualizado 16/09/2024 09:00

Rio - Ele voltou querendo demais. Philippe Coutinho desencantou e marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco desde que retornou para o futebol brasileiro após 14 anos no exterior. O gol evitou a derrota no clássico contra o Flamengo e aumentou a confiança do camisa 11 para a sequência da temporada.

"Estou muito feliz. Estava ansioso por esse momento. Fiquei lesionado nesse último mês, mas já passou. Estou de volta e feliz por marcar o meu primeiro gol, ainda mais em um clássico no Maracanã. Queria ter voltado antes (contra o Athletico-PR), fizemos um trabalho muito intenso de fisioterapia, mas não deu. Insisti muito, mas fizeram o correto. Tudo tem o seu tempo", disse o camisa 11.

Coutinho voltou a jogar pelo Vasco após um longo período afastado. O jogador, de 32 anos, tinha disputado apenas quatro jogos, mas foi afastado para recuperar a forma e, em seguida, precisou se tratar da Covid-19, o que atrasou o retorno aos gramados. O gol, no entanto, afasta a desconfiança e aumenta a esperança pelo desenvolvimento.

"Quando voltei, queria jogar o quanto antes e, talvez, isso tenha atrapalhado um pouco. Tive alguns jogos, mas não fui tão bem. Sou o primeiro a me cobrar quando não vou bem. Estava ansioso por esse momento (marcar o primeiro gol). Esse período machucado foi muito difícil, mas já passou. Significa muito pra mim (marcar no clássico). Fizemos um bom jogo e era importante pontuar", afirmou.

O técnico Rafael Paiva colocou Philippe Coutinho em campo aos 29 minutos do segundo tempo. Em 18 minutos de ação, o meia converteu a única finalização em gol, além de acertar nove de 12 passes e recuperar duas posses para o Vasco. A expectativa é que o camisa 11 receba mais tempo de jogo nos próximos compromissos.

Com o empate, o Vasco chegou a 35 pontos e ocupa o oitavo lugar. O Cruz-Maltino terá uma semana completa para trabalhar e volta a campo somente no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.