Philippe Coutinho foi destaque na edição digital do jornal "AS"Reprodução / Internet

Publicado 16/09/2024 18:43

Rio - Autor do gol do Vasco no clássico contra o Flamengo, o meia Philippe Coutinho, de 32 anos, foi tema da edição digital do jornal espanhol "AS". A publicação destacou o fato do primeiro gol do apoiador na volta ao futebol brasileiro ter ocorrido contra o Rubro-Negro no Maracanã: "Retorno estrelar".

"O brasileiro decidiu retornar ao seu país, e ao Vasco, clube que o revelou como jogador antes de chegar à Europa. Esta decisão foi motivada pela instabilidade vivida nos últimos anos com diversas transferências onde não encontrou estabilidade desportiva. Agora, depois de superar a lesão muscular na coxa esquerda e a superar a Covid, Coutinho busca recuperar sua melhor versão e seu retorno estelar já colocou a primeira pedra", destacou a publicação.



A partida contra o Flamengo foi a quinta de Philippe Coutinho desde que voltou ao Vasco. Ele anotou seu primeiro gol. O apoiador é o principal nome do atual elenco cruz-maltino, porém, vinha passando por momentos de oscilação desde o seu retorno.



O técnico Rafael Paiva colocou Philippe Coutinho em campo aos 29 minutos do segundo tempo. Em 18 minutos de ação, o meia converteu a única finalização em gol, além de acertar nove de 12 passes e recuperar duas posses para o Vasco. A expectativa é que o camisa 11 receba mais tempo de jogo nos próximos compromissos.

Com o empate, o Vasco chegou a 35 pontos e ocupa o oitavo lugar. O Cruz-Maltino terá uma semana completa para trabalhar e volta a campo somente no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.