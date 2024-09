Pep Guardiola conquistou o tetra da Premier League no comando do Manchester City - Oli Scarff/AFP

Publicado 16/09/2024 11:00

Manchester (ING) - O Manchester City terá que encarar o tribunal para evitar sofrer sanções "pesadas" por violação do fair play financeiro. O atual tetracampeão inglês responderá por 115 acusações por quebra da regra, ocorridas entre 2009 e 2018. O "julgamento do século", que está sendo chamado pela imprensa britânica, deve durar dez semanas.

O início das audiências de uma comissão independente da liga inglesa estava previsto para novembro, mas foi antecipado. O julgamento começou nesta segunda-feira (16) e será realizado em um local não revelado. A comissão é formada por três membros selecionados por Murray Rosen, presidente do painel judicial da Premier League.

O Manchester City é acusado de ter violado as regras da liga que exigem uma visão "verdadeira e justa da posição financeira do clube", entre 2009 e 2018. A liga destacou a falta de precisão em informações sobre as receitas do clube, incluindo patrocínio, e os custos operacionais. Neste período, o clube conquistou oito títulos do Campeonato Inglês.

Além disso, a liga investigará supostas violações no detalhamento sobre pagamento a técnicos e acredita que houve possíveis problemas nas informações sobre a remuneração de jogadores nos contratos entre 2010/11 e 2015/16. A acusação envolve infrações nas regras de sustentabilidade da Premier League e o regulamento no licenciamento na Uefa.

Se for considerado culpado em algumas ou todas as acusações, o Manchester City poderá perder pontos, ser rebaixado ou até mesmo expulso da Premier League. Na última temporada, Recentemente, Everton e Nottingham Forest perderam pontos por violações únicas das regras de lucro e sustentabilidade, e quase se complicaram na luta contra o rebaixamento.