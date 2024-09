Roncaglio, goleiro da seleção brasileira de futsal - Reprodução

Publicado 16/09/2024 20:15

O goleiro Roncaglio precisou de uma ação surpreendente para poder defender o Brasil na Copa do Mundo de Futsal. O jogador pagou do próprio bolso a rescisão contratual com o Anderlecht, da Bélgica, no valor de 20 mil euros (cerca de R$ 120 mil na cotação atual).

A equipe não havia liberado para o período de treinos da Seleção para a Copa do Mundo. O período era de um mês e não contava como Data Fifa, por isso, o clube belga não tinha a obrigação de liberá-lo.

"O presidente não foi flexível, ele queria que eu me apresentasse e perdesse toda a preparação com a seleção. Tentei de todas as formas pacificamente, eu, meu empresário e a CBF entramos em contato e eles não foram flexíveis. Então eu tomei a decisão de pagar a multa contratual do meu próprio bolso para poder estar aqui", disse, em entrevista à Cazé TV.

"Não foi uma decisão fácil, tenho família e a gente acaba pensando neles nessas questões também, mas é um sonho estar aqui, disputando uma Copa do Mundo. Talvez seja minha última, uma oportunidade única de poder representar o Brasil. É o torneio mais importante para um atleta da nossa categoria. Com o clube foi, na verdade, uma decisão fácil pra mim. Entre representar o Brasil e ficar no clube, eu preferi representar o Brasil", completou.

O Brasil estreou na Copa do Mundo de Futsal com goleada por 10 a 0 sobre Cuba. A próxima partida será nesta terça-feira (17), contra a Croácia.