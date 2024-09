Jogadores do São Paulo reunidos no gramado - Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Publicado 16/09/2024 19:00 | Atualizado 16/09/2024 19:01

Rio - Adversário do Botafogo nas quartas de final da Libertadores, o São Paulo deve ter os desfalques de Rodrigo Nestor e Liziero para o primeiro jogo. As duas equipes medirão forças nesta quarta-feira (18), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos.

A dupla ficou de fora da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no último domingo, e também não treinou na reapresentação do grupo no CT. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Rodrigo Nestor se recupera de uma torção no tornozelo direito. Liziero, por sua vez, está com dores no músculo adutor da coxa esquerda. O time paulista fará mais um treino antes da viagem rumo ao Rio de Janeiro.

O jogo da volta entre Botafogo e São Paulo está marcado para a quarta-feira da semana que vem, no mesmo horário, mas no Morumbis. Quem passar enfrentará o vencedor de Flamengo x Peñarol (URU).