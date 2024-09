Vitor Roque balançou a rede pela primeira vez no Betis na última sexta-feira (13) - Divulgação

Vitor Roque balançou a rede pela primeira vez no Betis na última sexta-feira (13)Divulgação

Publicado 16/09/2024 16:39

Espanha - Apresentado oficialmente como reforço do Betis nesta segunda-feira (16), Vitor Roque se emocionou com mensagens da família ao longo do evento. O brasileiro de 19 anos revelou que passou por momentos complicados no Barcelona, clube que o contratou no ano passado.

"Eu precisava de uma mudança na minha vida. A verdade é que eu passei por momentos complicados. Graças à minha família e a Deus por estarem comigo nos bons e maus momentos. Apenas agradecer a todos que me fizeram estar aqui. Estou muito feliz", contou o garoto.

"Estou muito contente. Não pensei duas vezes para estar aqui. Muito feliz e com vontade de fazer as coisas com meus companheiros", completou.

O centroavante chegou ao clube espanhol por empréstimo junto ao Barça . O vínculo é válido por um ano, com possibilidade de renovação até 2026. Depois, há um valor como opção de compra fixado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador.

