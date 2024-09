Comemoração de Vitor Roque - Reprodução/Instagram @realbetisbalompie

Publicado 13/09/2024 18:50

Espanha - Na noite desta sexta-feira, 13, Vitor Roque fez seu primeiro gol com a camisa do Betis. O atacante entrou em campo no segundo tempo e fechou a conta na vitória sobre o Leagnés por 2 a 0 no Estádio Benito Villamarín, em jogo da quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O lance aconteceu aos 41 minutos da etapa complementar. Em jogada de contra-ataque Abde Ezzalzouli recebeu boa bola pelo meio, avançou, invadiu a área e finalizou. O goleiro Juan Soriano espalmou, e Vitor Roque apareceu para pegar o rebote e finalizar.

Esta foi a segunda partida do atacante brasileiro pelo Betis. Ele estreou no dia 1º de setembro, na derrota do time de Sevilha para o Real Madrid no Santiago Bernabéu, também pelo Campeonato Espanhol.



Nesta sexta, o diretor esportivo da Fiorentina, da Itália, Daniele Pradè, revelou que também tentou contratar o brasileiro: Tentamos contratar o Vítor Roque, mas as condições naquela altura eram impossíveis. O Barça queria 40 milhões de euros por Roque. Então, não havia chance".

Chegada ao Betis

O clube de Sevilha oficializou a contratação de Vitor Roque no dia 26 de agosto . Apenas oito meses após ser contratado pelo Barcelona, o brasileiro estava sem espaço no Barcelona e foi cedido ao Betis por uma temporada.

O contrato de empréstimo com o Betis tem opção de renovação por mais um ano, além da opção de compra fixado em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque tem vínculo com o Barcelona até junho de 2031.