Rodrygo com a taça da Liga dos Campeões - AFP

Rodrygo com a taça da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 13/09/2024 15:55 | Atualizado 13/09/2024 15:57

Espanha - Carlo Ancelotti criticou a ausência de Rodrygo na disputa da Bola de Ouro. Na entrevista coletiva desta sexta-feira (13), o técnico do Real Madrid disse entender a chateação do jogador e destacou que ele não foi valorizado o suficiente. O italiano ainda lembrou da atuação do atacante nos dois jogos contra o Manchester City, na última Liga dos Campeões, e da versatilidade do atleta.

"Na eleição da Bola de Ouro, ele não foi valorizado o suficiente e entendo que esteja chateado com isso, porque merecia estar entre os 30, sem dúvida. Alguém se esqueceu do que ele fez no ano passado na Liga dos Campeões, marcando gols nos dois jogos contra o City e sendo sempre muito fundamental. Entendo suas palavras. O fato de ele ser um coringa é uma virtude para ele e para nós, por termos a oportunidade de ter um jogador que pode atuar em várias posições e sempre ter um bom desempenho", disse Ancelotti.

Carlo Ancelotti orienta o time em jogo do Real Madrid AFP

O treinador não foi o único a criticar a ausência de Rodrygo na lista dos 30 jogadores que concorrem ao prêmio. Após o anúncio dos indicados, Neymar, por meio do Instagram, compartilhou uma foto do amigo com a camisa da seleção brasileira e escreveu: "Mínimo Top 5 do mundo! Craque".

"Fiquei chateado, eu acho que merecia. Fiz uma temporada e merecia estar lá. Sem desmerecer os jogadores que estão lá, mas acho que tinha lugar entre os 30. Foi uma surpresa. Esperava, mas não tem muito o que fazer, não sou eu que decido essas coisas. Só tenho que jogar, trabalhar todos os dias, é o que vou continuar a fazer", admitiu Rodrygo.