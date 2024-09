Vanessa Ataídes, bela do Flamengo - Divulgação

Publicado 13/09/2024 14:00

Rio - Dona do maior bumbum do Brasil com 126 cm, Vanessa Ataides, relatou que um mototaxista teria se negado a transportá-la por causa do tamanho e peso do seu quadril. Moradora do Rio de Janeiro, a bela do Flamengo foi vítima da situação constrangedora na última quarta-feira (11).

"Estava atrasada e tinha muito engarrafamento porque era horário de rush, por isso pedi uma moto. Ele quando chegou falou que não ia me levar, pois iria ganhar uma mixaria e o peso iria destruir a moto dele. Puro preconceito", comenta.



Vanessa ainda pediu para ele reavaliar já que estava atrasada. Neste momento, o motociclista respondeu de forma ríspida e, então, houve uma discussão acalorada. Segundo a musa fitness, não é a primeira vez que ela é atacada por causa do bumbum, o maior do Brasil.

"Ele falou: 'Você com essa bunda toda quer pedir moto'. Discutimos e ele me chamou de aberração. Fiquei muito chateada e constrangida", relatou.