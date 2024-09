Vini Jr ainda não conseguiu ser na Seleção o jogador que é no Real Madrid - Mauro Pimental / AFP

Publicado 13/09/2024 11:00

avalia que os problemas coletivos do Brasil não contribuem para o atacante apresentar seu melhor futebol.

Carlo Ancelotti, saiu em defesa de Vini Jr , muito criticado por suas atuações na seleção brasileira . O técnico do Real Madrid, que era o sonho da CBF,apresentar seu melhor futebol.

"Creio que o problema é do Brasil e não quero entrar nesse tema. É mais geral, de uma equipe que está encontrando dificuldade para tirar sua melhor versão. Não é um problema de que Vinicius joga bem no Real, mal no Brasil. Aqui estamos encantados com ele, ninguém pode esquecer que Vinicius nos ajudou a ganhar duas Champions League", afirmou em coletiva de imprensa.



Entretanto, Ancelotti admitiu que Vini Jr ainda não é, neste início de temporada europeia, aquele jogador que vem se destacando nas últimas duas temporadas pelo Real Madrid. Mas mostra confiança no crescimento do comandado.



"Ele não está na sua melhor versão, mas ainda é muito importante para nós, porque foi decisivo na conquista da Supercopa da Europa, com uma assistência. É verdade que ele não marcou como sempre, mas não temos pressa. É só uma questão de tempo até que sua melhor versão chegue", garantiu.