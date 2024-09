Cristo Redentor com a projeção da camisa do Villarreal, clube espanhol que firmou parceria com Resende e Pelé Academia - Divulgação

Cristo Redentor com a projeção da camisa do Villarreal, clube espanhol que firmou parceria com Resende e Pelé AcademiaDivulgação

Publicado 13/09/2024 10:13

O Cristo Redentor ficou com uma camisa amarela na noite de quinta-feira (13), mas não foi da seleção brasileira, e sim do Villarreal. A projeção foi uma homenagem durante evento, aos pés do monumento, para celebrar a parceria do clube espanhol com a Pelé Academia e o Resende.

A cerimônia contou com dirigentes do Villarreal, representantes das duas instituições do Rio e outras personalidades, como Marcos Senna, ídolo e embaixador do clube espanhol. Os ex-jogadores Nilmar e Cicinho também estiveram presentes, assim como o presidente do Botafogo, Durcesio Mello.



A parceria prevê intercâmbio para encontrar e desenvolver jogadores e profissionais das divisões de base.

O Resende, que é parceiro da Pelé Academia, encerrou recentemente um acordo com o Lyon, da França. Foram cinco anos de projeto, que foi preciso encerrar porque o clube francês passou a ter John Textor, que possui 90% das ações da SAF do Botafogo, como dono.

A lei da SAF no Brasil impede que um grupo ou acionista controlador de uma "Sociedade Anônima do Futebol" integre ou tenha participação em outra".