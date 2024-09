Max Verstappen liderou o primeiro treino livre no GP do Azerbaijão - Natalia Kolesnikova / AFP

Max Verstappen liderou o primeiro treino livre no GP do AzerbaijãoNatalia Kolesnikova / AFP

Publicado 13/09/2024 09:00

Baku (AZ) - Sem vencer há seis corridas, Max Verstappen parece disposto a encerrar o jejum no GP do Azerbaijão. Líder do mundial de pilotos, o tricampeão mundial não deseja permitir que o rival Lando Norris, da McLaren, siga diminuindo a diferença e já mostrou sua força após liderar o primeiro treino livre da etapa, nesta sexta-feira (13), em Baku.

Charles Leclerc, da Ferrari, estabeleceu o primeiro tempo referência no Azerbaijão. Ele foi superado pelo seu futuro companheiro de equipe Lewis Hamilton, da Mercedes, ainda no início. Max Verstappen também ficou na dianteira, mas foi superado pelo monegasco. A liderança chegou a passar nas mãos de Piastri e Norris, da McLaren, e novamente por Hamilton, antes de terminar com o tricampeão.

O primeiro treino livre no Azerbaijão foi interrompido duas vezes com a bandeira vermelha: primeiro após Charles Leclerc, da Ferrari, bater na curva 15, perto da metade da sessão. Já a segunda interrupção foi a 18 minutos do fim, quando o novato Franco Colapinto, da Williams, bateu na curva 4. Ainda houve uma leve paralisação para retirar detritos da pista.

O segundo treino livre acontece ainda nesta sexta-feira (13), às 10h (de Brasília), no circuito de rua de Baku. O terceiro treino e a classificação estão previstos para sábado (14), às 5h30 e 9h, respectivamente, enquanto a corrida será realizada no domingo (15), às 8h. O GP do Azerbaijão é a 17ª etapa da Fórmula 1 nesta temporada.