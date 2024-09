Arrascaeta e Bruno Henrique foram decisivos para o Flamengo chegar à semifinal na Copa do Brasil - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2024 08:00 | Atualizado 13/09/2024 08:10

Rio - No início do ano, o técnico Tite chegou a afirmar que o Campeonato Carioca era o mais forte do Brasil. E o tempo deu razão para o treinador do Flamengo. Os clubes do Rio de Janeiro mostraram sua força nas principais competições da temporada e seguem na briga por título no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

O Flamengo, por exemplo, está vivo nas três competições. O Rubro-Negro é o quarto colocado no Brasileirão e está seis pontos atrás do líder Botafogo, que por sua vez tem chances na competição nacional e também na Libertadores. Após bater na trave no ano passado, o Alvinegro não parece disposto a abrir mão neste ano e fez um forte investimento.

Já Fluminense e Vasco possuem uma chance real cada um. Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor está nas quartas de final da Libertadores e sonha em defender a coroa com a conquista do bi. Por sua vez, o Cruz-Maltino ocupa o nono lugar no Brasileiro e tem risco mínimo de queda, além de voltar a disputar a semifinal da Copa do Brasil após 11 anos.

O futebol carioca ainda pode protagonizar duas finais de mata-mata na temporada. Na Copa do Brasil, por exemplo, Flamengo e Vasco estão em chaves opostas e, portanto, podem decidir o título se passarem por Corinthians e Atlético-MG, respectivamente, na semifinal. O Clássico dos Milhões já decidiu a competição nacional em 2006, com título rubro-negro.

Já na Libertadores, existe a possibilidade de Botafogo e Flamengo chegarem a semifinal da mesma chave e decidirem uma vaga na decisão, em novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Para isso, terão que passar por São Paulo e Peñarol, do Uruguai, respectivamente. Já na outra chave, o Fluminense terá que passar por Atlético-MG nas quartas e River Plate, da Argentina, ou Colo-Colo, do Chile, na semifinal, para chegar à final.

Vale lembrar que dois clubes do Rio de Janeiro já conquistaram títulos na temporada. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, enquanto o Fluminense venceu a Recopa Sul-Americana. Em caso de conquistas de Botafogo e Vasco, será a primeira vez na história que os quatro grandes da cidade terminaram um ano com pelo menos um troféu na conta.