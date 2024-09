Pito é o camisa 10 do Brasil no futsal e o melhor jogador do mundo - Reprodução/Redes sociais

Pito é o camisa 10 do Brasil no futsal e o melhor jogador do mundoReprodução/Redes sociais

Publicado 13/09/2024 12:56 | Atualizado 13/09/2024 16:11

Um dia antes da estreia na Copa do Mundo contra Cuba, o pivô Pito, camisa 10 da seleção brasileira, foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo nesta sexta-feira (13). A votação é feita pela Futsal Planet, principal premiação da modalidade, que é chancelada pela FIFA.

Pito recebeu o prêmio referente à temporada de 2023, quando foi campeão da Liga da Espanha com o Barcelona. Ele foi eleito também o melhor jogador da competição no ano e melhor pivô.

"Agora aumenta um pouco a pressão, mas é nesses momentos que realmente é bom, que dá para mostrar o quanto me esforcei todos esses anos. Vou dar o meu melhor para tentar conquistar esse título com o Brasil", disse o jogador, em entrevista à CBF, valorizando também o trabalho coletivo.

"Desde o início deste novo ciclo, o Marquinhos (técnico da Seleção) sempre enfatizou a importância da união, que não era apenas sobre um jogador. Isso se aplica tanto à Seleção quanto ao meu clube, o Barcelona. Sem o apoio dos meus companheiros, nada disso seria possível. Portanto, todos os atletas, os treinadores Marquinhos e Velasco, e toda a comissão técnica têm grande importância nessa conquista. Só tenho a agradecer a todos que contribuíram para eu alcançar esse prêmio."

Esta é a sexta vez que um brasileiro recebe o prêmio de melhor jogador de futsal do mundo. Ao todo, são 13 conquistas do Brasil.



Pito (2023), Ferrão (2019, 2020 e 2021), Falcão (2004, 2006, 2011 e 2012), Schumacher (2008), Adriano Foglia (2003) e Manoel Tobias (2000, 2001 e 2002) foram eleitos em anos anteriores.