Vitor Roque garantiu a vitória do Betis no Campeonato Espanhol nesta sexta (13) - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 19:57

Rio - Em sua estreia pelo Betis com o apoio da torcida no Estádio Benito Villamarín, Vitor Roque deixou seu cartão de visitas ao marcar o primeiro gol com a camisa do clube espanhol . No final da partida, o atacante não escondeu a empolgação e celebrou o tento na vitória por 2 a 0 sobre o Leganés.

"Nem nos melhores sonhos imaginei que iria estrear em casa com um gol. Estou muito feliz e vou continuar trabalhando. É um sonho que se tornou realidade. Obrigado ao Betis por me dar essa oportunidade e aos torcedores pela ovação. É importante ter marcado para ganhar confiança Quando anotei o gol me lembrei da minha família", disse Vitor Roque, em entrevista à "Movistar LaLiga TV".



Foi a segunda partida do brasileiro pelo Betis. Emprestado pelo Barcelona, ele havia estreado diante do Real Madrid, no dia 1/9, no Santiago Bernabéu. Na ocasião, seu time foi derrotado por 2 a 0, com dois gols de Mbappé.

Este foi apenas o terceiro gol desde que desembarcou na Espanha. No final de janeiro e no início de fevereiro deste ano, colocou a bola na rede em duas oportunidades atuando pelo Barcelona.