Pedro Gama Filho (à esquerda) e Roberto Leitão (à direita) foram presosDivulgação

Publicado 13/09/2024 19:19

Rio - A 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro condenou Pedro Gama Filho, ex-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), e Roberto Leitão Filho, ex-superintendente da entidade, a 15 anos e dois meses de prisão. Ambos foram considerados culpados pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. As informações são do site "ge".

Quando exerciam seus cargos na CBW, Pedro Gama e Roberto Leitão teriam desviado recursos de um patrocínio da Caixa Econômica Federal por meio de contratos com empresas duas ligadas. Os ex-gestores ainda foram acusados de associação criminosa, mas a Justiça não enxergou evidências para condenação.

Outro condenado foi Oswaldo Zanelli, sócio de uma das empresas contratadas e que faziam parte do esquema de desvio de verba. O dono da outra empresa, Lino Mazza Filho, não reside no Brasil.

Os três condenados precisarão reparar danos causados à Caixa Econômica Federal e à Confederação Brasileira de Wrestling, devolvendo cerca de R$ 715 mil.

Na sentença da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a CBW é tratada como uma entidade paraestatal, onde se exerce atividade de interesse público e recebendo incentivos do Estado - enquadrando, assim, o peculato.