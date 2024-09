Gabi Nunes tornou-se a jogadora mais cara do Aston Villa no futebol feminino - Divulgação / Aston Villa

Gabi Nunes tornou-se a jogadora mais cara do Aston Villa no futebol femininoDivulgação / Aston Villa

Publicado 13/09/2024 16:24

O futebol feminino brasileiro começa a colher os frutos da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, há pouco mais de um mês. Nesta semana, duas integrantes da seleção de Arthur Elias foram anunciadas por novas equipes no mercado internacional e com cifras históricas: as atacantes Priscila e Gabi Nunes.

Revelação nacional e com a seleção na disputa da Copa do Mundo Sub-20 - o Brasil está nas quartas de final -, a jovem atacante Priscila, de 20 anos, e que ficou marcada em Paris por gritar com a goleira espanhola nas semifinais, tornou-se a maior negociação do país ao ser vendida ao América, do México, por R$ 2,8 milhões.



"O Sport Club Internacional informa que concluiu as negociações para a venda da atacante Priscila Flor da Silva ao Club de Fútbol América, do México. Esta é a maior transação da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo, com um valor aproximado de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais). Além disso, o Internacional garantiu o recebimento de 20% de valor em venda futura e receberá bônus adicionais conforme o desempenho da atleta", anunciou o clube gaúcho.



A negociação de Priscila supera a venda da zagueira Tarciane, que deixou o Corinthians em abril negociada com o Houston Dash, dos Estados Unidos, por R$ 2,59 milhões. A defensora esteve na campanha olímpica e foi titular absoluta de Arthur Elias.



"A venda da atleta Priscila ocorreu através de uma negociação conduzida com muita responsabilidade, clareza e critério entre os clubes e os representantes da jogadora, sabendo da grandeza das condições e visando a abertura do mercado de transferências para o futebol feminino do Inter", explicou Luiza Parreiras, gerente de Futebol Feminino do Inter.



"Buscamos ter o devido cuidado na condução da negociação, levando em consideração a importância da atleta para o clube. Estamos orgulhosos pela concretização da negociação e que ela traga ainda mais desenvolvimento para as Gurias Coloradas. Desejamos muito sucesso para a atleta", completou a gerente.



"Vejo essa transação como mais um marco do futebol feminino brasileiro. Uma transferência como essa alimenta não somente os sonhos das atletas de chegarem a um ambiente digno, mas o de que esse tipo de receita extraordinária seja mais frequente, e possa ser revertido em melhorias das condições de trabalho das que aqui permanecem", avaliou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.



Gabi Nunes é maior compra de clube inglês



Experiente e com mercado na Europa, a também Gabi Nunes, de 27 anos, foi anunciada nesta sexta-feira pelo Aston Villa. Para tirá-la do espanhol Levante, o clube inglês fez sua maior transação do futebol feminino, ao investir R$ 1,8 milhão.



"O Aston Villa Women tem o prazer de anunciar a contratação da jogadora brasileira Gabi Nunes, do Levante, sujeita à autorização para viagens internacionais e aprovação da FA. A atacante assina um contrato de dois anos, com opção de mais um ano, tendo se profissionalizado no Centro Olímpico em 2014", anunciou o clube inglês.



Gabi Nunes se destacou no Corinthians antes de ir para a Espanha, primeiramente ao Madrid FC, e depois o Levante. Na seleção brasileira são 22 jogos e a medalha de prata olímpica.



"Vi Gabi pela primeira vez há alguns anos, ela é uma jogadora tecnicamente talentosa que sabe como encontrar o gol, uma jogadora que sabe jogar em espaços apertados, além de chegar na área e finalizar cruzamentos", elogiou o técnico Robert de Pauw



"Ela pode jogar em várias posições de ataque e contribuirá para o nosso desenvolvimento contínuo. Estamos muito satisfeitos em recebê-la em nossa equipe", concluiu o treinador.



"Estamos muito felizes em receber Gabi no Aston Villa. Ela é uma jogadora talentosa que traz muita experiência tanto em nível nacional quanto internacional", analisou Lee Billiard, chefe do futebol feminino do clube. "Gabi é uma jogadora que acreditamos que pode causar impacto na WSL, bem como adicionar mais profundidade ao nosso elenco. Ela vai empolgar os fãs e estamos ansiosos para vê-la com nossas cores."