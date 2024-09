Pep Guardiola é o técnico do Manchester City - AFP

Publicado 13/09/2024 17:04

Pep Guardiola se manifestou sobre o início do julgamento do Manchester City pela comissão independente da Premier League. O clube responde a 115 acusações de violações das regras do fair play financeiro da liga inglesa, e o técnico lamentou a expectativa sobre o desfecho do caso.

"Eu não sou advogado. Tem vários neste país e na Espanha. Vou aguardar e ver. Não sou advogado, Erling (Haaland) não é, não conversamos sobre isso. Vamos ver o que acontece na comissão independente e vamos aceitar a sentença. Estou feliz que começa na segunda. Eu sei o que as pessoas estão esperando, pelo que leio por muitos anos... então estou triste. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário", disse, em entrevista coletiva.

A comissão da Premier League dará inicio às audiências sobre o caso na próxima segunda-feira (16). A expectativa é de duração de cerca de 90 dias e, com possibilidades de recursos, que a decisão final seja anunciada entre março e junho de 2025.

As acusações, que foram feitas em fevereiro do ano passado, surgiram após investigações de quatro anos. A Premier League aponta série de irregularidades e falta de precisão em informações sobre as receitas do clube.