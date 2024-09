Troféu da Libertadores tem três clubes do Rio na disputa em 2024 - Divulgação / Conmebol

Publicado 13/09/2024 14:31

Flamengo e Rio - A Conmebol oficializou a equipe de arbitragem para o primeiro jogo de Botafogo Fluminense nas quartas de final da Libertadores. O Glorioso e o Tricolor jogam contra São Paulo e Atlético-MG, respectivamente, na próxima quarta (18), enquanto o Rubro-Negro enfrenta o Peñarol na quinta (19).

O uruguaio Esteban Ostojich comandará o duelo entre Botafogo e São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Ele, inclusive, foi o árbitro da partida de ida das oitavas de final contra o Palmeiras, onde a equipe treinada por Artur Jorge venceu por 1 a 0.



Já o argentino Facundo Tello apitará a partida entre Fluminense e Atlético-MG, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A última vez que ele comandou uma partida do Tricolor foi na Recopa Sul-Americana, em fevereiro, onde o clube das Laranjeiras se sagrou campeão da competição ao vencer a LDU por 2 a 0.

O Flamengo, por sua vez, terá o venezuelano Jesus Valenzuela na arbitragem do confronto com o Peñarol, às 19h (de Brasília), no Maracanã.