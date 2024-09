Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até o meio de 2026 - Jose Manoel Idalgo/Corinthians

Publicado 13/09/2024 13:26

Memphis Depay chegou nesta semana ao Corinthians como a contratação midiática que o clube previu em acordo com seu patrocinador master. A chegada do holandês trouxe esperanças ao torcedor, em razão da fase difícil vivida pelo clube, mas sua passagem poderá ser reduzida em caso de rebaixamento, segundo apurou o Estadão.



Uma das cláusulas no vínculo entre as partes permite que o jogador rescinda o acordo, em qualquer momento, sem prejuízos financeiros ou multa. Um destes cenários é um possível rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.



Tanto Memphis quanto o Corinthians entenderam que esta cláusula seria importante no acordo selado na segunda-feira, ainda na Europa, e foi algo que surgiu naturalmente durante as negociações.



Não foi imposta por nenhum dos lados. Uma possível rescisão no futuro pode partir de qualquer um dos lados, sem penalidades para o clube ou o jogador. A negociação foi liderada pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário geral Vinícius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira.



No contrato, não está especificado que Memphis poderia rescindir o contrato em caso de rebaixamento para a segunda divisão. Por outro lado, dos estrangeiros que vieram ao país nos últimos anos, poucos se mantiveram no clube quando houve um descenso. S



São os casos de Keisuke Honda e Salomon Kalou, no Botafogo, e do argelino Islam Slimani, no Coritiba. Todos rescindiram seus respectivos vínculos logo após a queda para a Série B ser decretada.



Quando Memphis Depay estreia pelo Corinthians



O Corinthians ocupa a 17ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro e é o primeiro clube da zona do rebaixamento. Neste sábado, encara o líder Botafogo, no estádio Engenhão.



O atacante holandês já está regularizado e pode fazer sua estreia, mas a tendência é que ele seja preservado até atingir sua melhor forma física - desde a Eurocopa, em julho, ele não entra em campo em um jogo oficial.



"Sei da situação (do Corinthians no Brasileirão), mas acredito que noites como as de ontem (quarta-feira) demonstram que a equipe tem a habilidade de lutar. É um time de lutadores. No dia de ontem, por exemplo, olhando o jogo vi o que significa jogar pelo Corinthians. Embora eu não tenha colocado a camisa, eu senti a energia, o espírito de luta", afirmou Memphis, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.



O atacante se refere à classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil após vencer o Juventude, na Neo Química Arena, por 3 a 1. "Foi muito importante, vamos ter que construir e ganhar um jogo após o outro. Em momentos difíceis, quando encontramos jogos difíceis, temos de lutar. Sei da situação, mas temos que ganhar, lutar e competir". Memphis poderá atuar, neste primeiro ano do Corinthians, na Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.



O atacante de 30 anos assinou o contrato ainda na Europa e teve a situação regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na terça-feira. Pelo prazo de inscrição da Copa do Brasil ter se encerrado na segunda-feira, às 23h59 (de Brasília), o clube não conseguirá contar com o atleta na semifinal contra o Flamengo. O vínculo de Memphis com o Corinthians - caso não haja rescisão contratual - se encerra em julho de 2026.



Memphis irá adotar a camisa 94 no Corinthians - em referência ao ano em que nasceu. Nesta quarta-feira, além de acompanhar a classificação corintiana na Neo Química Arena, foi recebido por torcedores no aeroporto de Guarulhos, visitou as instalações e o memorial do clube. Também interagiu com membros duas torcidas organizadas na Fazendinha, antigo estádio do Corinthians.