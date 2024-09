Alisson pode fazer mais de 60 jogos nesta temporada - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 15:13

Inglaterra - A nova Liga dos Campeões começou nesta terça (17), com o início da fase de liga. O formato inédito, no entanto, desagradou Alisson , goleiro do Liverpool e da Seleção, pelo aumento na quantidade de jogos no início da competição - serão oito, ao invés dos seis da fase de grupos. Para ele, a Uefa poderia ter consultados os jogadores antes de ter aprovado a mudança.

"Às vezes, ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham de adicionar mais jogos. Talvez nossa opinião não importe, mas todo mundo sabe o que achamos de ter mais jogos. Todo mundo está cansado disso", criticou Alisson.



A principal competição de clubes do mundo agora conta com 36 participantes e não possui mais fase de grupos. Com o novo formato, cada clube enfrenta oito adversários. A definição dos classificados para o mata-mata será definido por pontos corridos.

A quantidade de jogos nesta temporada gera preocupação nos jogadores , já que, duas semanas depois da final da Champions, no dia 31 de maio de 2025, em Munique, na Alemanha, começará o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entre os meses de junho e julho.

"No momento, não parece que estamos perto de uma solução para o bem do futebol e dos jogadores. Entendemos que existe o lado da mídia e da televisão, o lado da Uefa, da Fifa, da Premier League e outras competições nacionais. Sabemos que as pessoas querem mais jogos, mas o mais razoável seria que todas as partes que mencionei e os responsáveis pelo calendário se sentassem juntos e ouvissem todas as partes, inclusive os jogadores", finalizou.