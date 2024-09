Ismael Domínguez, de 15 anos, levou um forte chute na cabeça em briga generalizada em partida no Paraguai - Reprodução

Ismael Domínguez, de 15 anos, levou um forte chute na cabeça em briga generalizada em partida no ParaguaiReprodução

Publicado 17/09/2024 11:01 | Atualizado 17/09/2024 11:02

Uma briga generalizada em partida do sub-15, na divisão de base do Paraguai, terminou em tragédia. Ismael Domínquez, de apenas 15 anos, era jogador do Club Nacional e morreu em decorrência de ferimentos sofridos após receber um chute na cabeça.



O jovem jogador estava envolvido na confusão que aconteceu pouco antes do fim da partida entre Nacional e Boquerón, no fim de semana. Ao cair no gramado após levar uma voadora, Ismael recebeu um forte chute na cabeça.



Ele ficou desacordado e recebeu atendimento médico, mas precisou ser levado em um carro particular ao hospital, porque não havia ambulância no estádio. Internado em coma e com traumatismo craniano grave, não resistiu e morreu no domingo (15).



O jornal ABC informou que o estádio também não tinha policiais e que o agressor se entregou à polícia e vai responder pelo crime.



Segundo o presidente do Nacional, José Zárate, à imprensa paraguaia, o médico que atendeu o jovem jogador afirmou que o "impacto foi criminoso".



Ismael tinha acabado de chegar ao Nacional. Ele fazia a estreia pelo clube, onde treinou apenas duas vezes.