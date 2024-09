Anthony Martial deixou o Manchester United, da Inglaterra, e está livre no mercado - AFP

Anthony Martial deixou o Manchester United, da Inglaterra, e está livre no mercadoAFP

Publicado 17/09/2024 10:30

o AEK Atenas, da Grécia, está perto de contratá-lo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os dirigentes gregos estão confiantes num acerto nas próximas horas.

Flamengo não se animou na contratação de Anthony Martial, ex-Manchester United, por causa dos altos valores envolvidos, e o AEK Atenas, da Grécia, está perto de contratá-lo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os dirigentes gregos estão confiantes num acerto nas próximas horas.

Desde a grave lesão sofrida por Pedro, que passou por cirurgia no joelho esquerdo no dia 13 de setembro, o Flamengo recebeu muitas ofertas de atacantes. Entre eles Martial e Choupo-Moting, todos descartados, mesmo livres no mercado.



O atacante francês, além dos altos valores salariais, tem o problema da falta de ritmo.

Ele não atua desde dezembro de 2023. Em janeiro, sofreu a última de uma série de lesões nas últimas temporadas e não foi mais relacionado no Manchester United.

Já o camaronês foi descartado pela idade. Ele tem 35 anos, o que fez a diretoria do Flamengo não avançar nas conversas.