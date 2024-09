Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 17/09/2024 10:00 | Atualizado 17/09/2024 10:23

Rio - O Vasco tem o sonho de reformar São Januário e aumentar a capacidade do caldeirão. Embora essa possibilidade esteja perto de acontecer, o presidente Pedrinho revelou nesta segunda-feira (16) que existe um empecilho na negociação da venda do potencial construtivo.

Em entrevista ao podcast "Amigos Futebol Clube", no YouTube, Pedrinho revelou que existia uma negociação bem encaminhada, mas as conversas travaram. Atualmente, as partes estão renegociando os valores da venda do potencial construtivo. O plano do Vasco é iniciar a obra a partir de janeiro de 2025.

"O primeiro passo é vender o potencial construtivo. Tem algumas empresas interessadas, mas temos que avaliar com calma. Minha expectativa é que uma parte da venda seja concluída ainda nesse ano para iniciar a obra em janeiro (de 2025). Não é fácil de vender, mas a minha intensão é essa. Não é tão fácil. Tinha uma coisa bem encaminhada, mas deu uma travada e estamos renegociando", disse.

Sobre a reforma de São Januário

O projeto para o estádio foi desenvolvido pela WTorre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campello, e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. O custo da obra está orçado em R$ 506 milhões. A expectativa é que comece até janeiro de 2025.

Com a reforma, a capacidade de São Januário passaria para 47.383 pessoas, sendo 32.743 em pé na arquibancada. Estão previstas também as construções de duas torres na fachada histórica da sede do Vasco, assim como um novo ginásio poliesportivo, assim como outras alterações.

O que é o potencial construtivo?

O potencial construtivo diz o quanto de m² pode-se construir no terreno, respeitando a zona da cidade. São Januário, por exemplo, está localizado em uma região que permite um grande potencial construtivo, mas não o utiliza em sua totalidade.

Por isso, o projeto de lei visa transferir essa "sobra" para que sejam construídos prédios com gabaritos maiores do que o permitido em terrenos especialmente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ), e na Avenida Brasil.

O Vasco garante já ter interessados em adquirir essa transferência, para ter a liberação para construir empreendimentos nesses duas regiões.