Pablo Vegetti em treino do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 17/09/2024 16:30

Rio - Artilheiro do Vasco na temporada, o atacante Pablo Vegetti, de 35 anos, está realizando um tratamento especial para poder encarar o Palmeiras, no próximo domingo, em Brasília. O argentino apresentou um quadro de virose nos últimos dias e enfrentou o Flamengo, no último fim de semana, no sacrifício. As informações foram dadas em primeira mão pelo portal "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Com isso, Vegetti não deverá participar de atividades do Vasco nesta terça-feira. O seu retorno aos treinos será avaliado dia-a-dia. O esforço do atacante para participar de jogos importantes é comum no Cruz-Maltino. Não foi a primeira vez que acontece.

Neste ano, no clássico entre Flamengo e Vasco no Carioca, que terminou com empate sem gols, o artilheiro entrou em campo com uma costela fissurada. Recentemente, em duelo pelo Brasileiro contra o Criciúma, em Santa Catarina, Vegetti apresentou problemas na coxa, tentou jogar até o último momento, mas foi poupado.



O atacante é o principal destaque do Vasco na temporada. Com 18 gols, ele é o artilheiro do clube carioca no ano, lutando para ser o maior goleador do Brasileiro, com três a menos que Pedro, do Flamengo, e também na liderança dos maiores marcadores da Copa do Brasil com seis bolas nas redes.