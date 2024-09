Luís Castro deixou o cargo no Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 17/09/2024 11:49

Rio - O treinador Luís Castro encerrou nesta terça-feira a passagem pelo Al-Nassr. Por meio das redes sociais, a equipe saudita comunicou a saída do português da função de técnico. Ele não resistiu ao começo ruim de temporada do time de Cristiano Ronaldo. Foram apenas duas vitórias em seis partidas.

Luís Castro estava no Al-Nasrr há 14 meses. No fim da última temporada, a saída do português havia sido decretada por parte da imprensa saudita, porém, sua equipe resolveu dar um voto de confiança ao comandante, que não resistiu ao novo momento ruim.



"O Al-Nassr pode anunciar que o técnico Luís Castro deixou o clube. Todos no Al-Nassr gostariam de agraceder Luís e sua comissão técnica pelo trabalho dedicado durante os últimos 14 meses, lhes desejando a melhor das sortes no futuro", afirma a nota da equipe saudita.



Luís Castro assumiu o Al-Nasrr no ano passado, após deixar o Botafogo, que liderava o Campeonato Brasileiro com uma boa margem. Na equipe saudita, o português acabou vendo o domínio do Al-Hilal, comandando por Jorge Jesus, e não conseguiu os resultados esperados.