Camisa rubro-negra do Fulham - Divulgação/Instagram @fulhamfc

Camisa rubro-negra do FulhamDivulgação/Instagram @fulhamfc

Publicado 17/09/2024 23:00

Inglaterra - Nesta terça-feira (17), o Fulham interagiu com o Flamengo por meio das redes sociais. Isso porque o clube de Londres enfrentou o Preston North End, pela Copa da Liga Inglesa, com uma camisa rubro-negra.

O Fulham postou uma foto de Rodrigo Muniz e a seguinte frase: "Back in black and red (De volta em preto e vermelho, em português)". Nos comentários o perfil oficial do Fla em inglês respondeu misturando os idiomas: "our cria (nosso cria)".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fulham Football Club (@fulhamfc)

Apesar do momento de descontração, o Fulham se despediu da Copa da Liga Inglesa. Depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os Cottagers perderam para o Preston por 16 a 15 nos pênaltis e foram eliminados.