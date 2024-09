Hulk abordou duelo pela Libertadores - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 17/09/2024 19:50

Rio - Um dos principais jogadores do Atlético-MG, o atacante Hulk, de 38 anos, apontou o Fluminense como favorito no duelo brasileiro por uma vaga na semifinal da Libertadores. O motivo é simples: o Tricolor é o atual campeão da competição sul-americana.

"Sabemos que vamos enfrentar o atual campeão da Libertadores, estão defendendo o título, então a gente sabe que o favoritismo hoje é deles. Mas vamos lá fazer um grande jogo para que se Deus quiser sair com um resultado positivo e no segundo jogo carimbar uma classificação para a próxima fase", disse em entrevista ao portal "GE".

Pelo Brasileiro, as duas equipes se enfrentaram em dois jogos com uma vitória do Fluminense por 2 a 0, em Belo Horizonte, e um empate por 2 a 2 em Cariacica. Hulk esteve ausente do último jogo no Mineirão.



"Há um mês atrás a gente acabou perdendo para o Fluminense, que é um grande time, tem grandes jogadores. Amanhã (quarta) com certeza vai ser um jogo que vai ser encarado como final, final de 180 minutos e os primeiros 90 minutos vão ser jogados no Maracanã", afirmou.